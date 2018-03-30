В Калифорнии продавцов кофе обязали предупреждать об опасности напитка

Суд Калифорнии обязал работающих на территории штата продавцов кофе - 90 ретейлеров, к том числе Starbucks, - предупреждать покупателей о риске возникновения онкологических заболеваний при употреблении этого напитка. Об этом в пятницу сообщает Reuters.

Иск против компаний, занимающихся продажей кофе, подала группа активистов. В документе они сослались на закон штата, по которому покупателей обязаны предупреждать о содержании в продуктах вредных веществ, которые могут вызвать онкологические заболевания.

Одним из таких химических веществ является акриламид – канцерогенное вещество, которое образуется во время обжаривания кофейных зерен и остается в кофе.

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Элиху Берл в своем решении отметил, что продавцы кофе не смогли доказать, что акриламид содержится в напитке в безвредных количествах и не угрожает здоровью потребителей.

Компании-продавцы кофе смогут подать апелляцию до 10 апреля.