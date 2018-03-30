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Медведев назвал кончину Анофриева большой утратой для отечественной культуры

Общество
30 марта, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Премьер-министр РФ отметил, что народный артист не только создал множество образов в театре и кино, но и подарил свой неповторимый голос героям мультфильмов

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Олега Анофриева. Телеграмма главы кабмина размещена в пятницу на сайте правительства РФ.

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"Это большая утрата для родных и близких, для отечественной культуры, для всех нас. Олег Андреевич обладал редким дарованием и был талантлив в каждом своем проявлении. Он был ярким и обаятельным артистом, замечательным режиссером и сценаристом, автором удивительно красивых песен и романсов", - говорится в соболезновании премьера.

Медведев отметил, что Анофриев не только создал множество образов в театре и кино, но и подарил свой неповторимый голос героям мультфильмов. "Песни о жизни, дружбе, любви и верности в его исполнении всегда звучали искренне и проникновенно. Он обладал невероятной способностью заряжать своей особой энергией добра. Именно таким Олег Андреевич Анофриев останется в нашей памяти и сердцах", - добавил он.

Похороны народного артиста РФ, певца и автора песен Олега Анофриева, скончавшегося 28 марта в Москве на 88-м году жизни, пройдут в пятницу на Аксиньинском кладбище в Подмосковье.

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Анофриев, Олег Андреевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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