Во Владивостоке откроют резиденцию бога Нептуна

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко намерен создать в городе резиденцию морского бога Нептуна. Глава города поручил правовому управлению подать соответствующую заявку в Роспатент, рассказал он в пятницу ТАСС.

"В городе у моря, который собирается стать туристическим центром, значимым не только для России, но и всех стран юго-восточной Азии, должен быть такой миф. Есть резиденция Санта-Клауса, а резиденции Нептуна нет, причем ее и нигде в мире нет. Но должен же он где-то жить, и жить он будет во Владивостоке. Поэтому я уже дал задачу правовому управлению, и бренд "Владивосток - резиденция Нептуна" скоро должен быть зарегистрирован", - рассказал Веркеенко.

По его мнению, резиденция станет еще одной точкой притяжения туристов. Мэр отметил, что провел предварительные переговоры с туристическими компаниями и получил понимание и поддержку этого проекта.

"Во Владивостоке все для этого есть: парк с большим барельефом Нептуна, с его участием проходит ежегодно День военно-морского флота. Сейчас, кстати, некоторые предлагают поставить на острове Скрыплева (небольшой остров на входе в пролив Босфор Восточный - прим. ТАСС) статую Христа-спасителя. И хотя идея не плохая, но он никак особенно не соотносится с философией и местом, где расположен Владивосток. А вот поставить там Нептуна с трезубцем, чтобы он "защищал" город - совсем другое дело", - пояснил мэр города.

В 2017 году Приморский край посетили порядка 640 тыс. иностранцев. Практически вдвое вырос турпоток из Японии и Республики Кореи, а оборот туруслуг в целом по краю превысил 19 млрд рублей. В 2017 году в Свободном порту Владивосток заработал упрощенный визовый режим, которым воспользовались уже более 8 тыс. иностранцев. Порт Владивосток уже несколько лет входит в маршруты многих круизных лайнеров.