Сотрудников ОМОН и СОБР переведут на военную службу в течение трех лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудников подразделений спецназа ОМОН и СОБР Росгвардии в течение трех лет переведут на военную службу, в этом году начнется перевод авиационных подразделений (АОСН - авиационный отряд специального назначения - прим. ТАСС). Об этом в пятницу сообщил статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) Сергей Захаркин в ходе рабочего визита в Нижний Новгород.

''Серьезно стоит вопрос о переводе на военную службу ОМОНов и СОБРов. В нормативном плане практически все согласования, установленные для выполнения этой законодательной процедуры, получены. В этом году состоится перевод авиационных подразделений, на следующий год, поэтапно в течение трех лет, будут переводиться ОМОНы и СОБРы, начиная с Дальнего Востока, Сибири и далее <...>", - сказал он.

По словам Захаркина, основная проблема для осуществления перевода этих подразделений на военную службу заключается в механизме предоставления жилья сотрудникам. Необходимо сформировать простую и прозрачную процедуру получения жилья военнослужащими, чтобы сотрудник за пять лет службы мог приобрести жилье.

''К сожалению, долги накоплены очень большие, действовавшая система субсидий, честно говоря, абсолютно виртуальна, не реализована. <…> Долг перед сотрудниками ОМОН и СОБР составляет более 17 млрд рублей. В той последовательности, в которой дают [выплачивают долги] несколько десятков миллионов, нам лет 150-170 надо, чтобы реализовать такое. Пока этот вопрос не будет решен, соответственно общего механизма перевода не будет'', - сказал Захаркин.