Сара Джессика Паркер поддержала подругу по сериалу в борьбе за пост главы штата Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Актриса Сара Джессика Паркер, известная по телесериалу "Секс в большом городе" (Sex and the City, 1998-2004), отдала свой голос подруге со съемочной площадки Синтии Никсон, которая вступила в борьбу за право стать кандидатом Демократической партии США на пост губернатора штата Нью-Йорк.

Паркер высказалась в поддержку подруги в своем Instagram в четверг. "Мать, активистка, боец и истинная жительница Нью-Йорка. Дорогая подруга", - написала актриса под снимком Никсон. "Она баллотируется в губернаторы нашего великого штата. Моя сестра на экране и в обычной жизни, ты можешь рассчитывать на мою любовь, поддержку и голос", - добавила Паркер.

@cynthiaenixon A mother An activist An advocate A fighter A NY'er A dear friend Running for Governor of our great state. My sister on and off screen, you have my love, support and vote. To learn more, read about @cynthiaenixon or donate go to https://cynthiafornewyork.com/ Xx, SJ Публикация от SJP (@sarahjessicaparker) 29 Мар 2018 в 6:43 PDT

Сара Джессика Паркер сыграла почти в 60 фильмах и сериалах. Наиболее успешными стали ее роли в лентах "Медовый месяц в Лас-Вегасе" (Honeymoon in Vegas, 1992) с Николасом Кейджем, "На расстоянии удара" (Striking Distance, 1993) с Брюсом Уиллисом, "Клуб первых жен" (The First Wives Club, 1996) с Голди Хоун, Бетт Мидлер и Дайан Китон, "Марс атакует!" (Mars Attacks!, 1996) с неподражаемым Джеком Николсоном. Самым большим успехом в творческой карьере остается "Секс в большом городе", принесший актрисе премию "Золотой глобус" в 2000, 2001, 2002 и 2004 годах.

В этом телесериале Никсон и Паркер играют двух из четырех закадычных подруг, роли которых также исполняли Ким Кэтролл и Кристин Дэвис. Синтия воспитывает трех детей, которым 20, 14 и шесть лет.

В США нередки случаи, когда популярные актеры становятся профессиональными политиками. Например, Арнольд Шварценеггер дважды избирался губернатором штата Калифорния. Рональд Рейган пошел еще дальше. Отслужив два срока на посту губернатора Калифорнии,он затем дважды избирался президентом США.

На промежуточных выборах 6 ноября в США будут переизбираться 34 сенатора, все 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов штатов и территорий.