Москвичи смогут передать в российские библиотеки уже прочитанные книги

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Акция "Скорая библиотечная помощь", в рамках которой жители столицы смогут поделиться уже прочитанными книгами с региональными библиотеками, желающим пополнить свой фонд, стартовала в Москве. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства города.

"Библиотеки департамента культуры города Москвы запускают акцию "Скорая библиотечная помощь". Уже прочитанные книги, которые больше не пригодятся, горожане смогут передать в Центральную городскую деловую библиотеку. Она расположена по адресу: улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 1. Оттуда их направят в те читальни страны, где есть потребность в расширении и пополнении фондов", - говорится в сообщении.

Приниматься будут только книги в хорошем состоянии. Как отмечается, в акции участвуют и сами столичные библиотеки: они поделятся книгами, которые были переданы им в безвозмездное пользование издательствами, организациями и частными лицами. "Такие книги не являются списанными, но и не находятся на балансе столичных читален, они могут распоряжаться этими изданиями на свое усмотрение, например поделиться ими с коллегами", - добавили в мэрии.