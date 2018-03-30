В США свыше 42 тыс. человек скончались от передозировки опиоидов в 2016 году

ВАШИНГТОН, 30 марта. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Свыше 42 тыс. американцев скончались от передозировки опиоидов в 2016 году, что почти на 50% больше, чем годом ранее. Это отмечается в распространенном в четверг докладе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Desease Control and Prevention, CDC).

"Различные наркотические вещества убили в США в 2016 году 63,6 тыс. человек - на 21,5% больше, чем в 2015 году. На долю опиоидов приходится 66% таких случаев", - говорится в докладе. В среднем каждый день от передозировок умирали 174 американца.

По словам аналитиков CDC, "резкое увеличение уровня смертности от передозировок связано с бурным распространением в стране синтетических опиоидов, в частности, фентанила", который оказывает воздействие в 100 раз сильнее, чем морфий, и в 50 раз сильнее, чем героин. "Ни один район в США не избежал этой опиоидной эпидемии, - подчеркивается в докладе. - Больше всего случаев передозировок зарегистрировано среди американцев в возрастной группе от 25 до 44 лет".

Откуда ввозятся

Президент Дональд Трамп заявил 19 марта, что "надо добиться сокращения объемов ввоза в США фентанила и других опиоидов, расширяя сотрудничество по этому вопросу с такими странами, как Китай и Мексика". "В 2017 году сотрудники Таможенной и пограничной службы США перехватили 680 кг фентанила - в три раза больше, чем в 2016 году. Я просил Китай и Мексику не посылать наркотики в США", - отметил он во время выступления в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир), посвященного опиоидному кризису в США.

По словам Трампа, "90% героина ввозится в Америку через южную границу". Президент вновь выразил убеждение, что остановить это поможет стена, возведения которой на границе с Мексикой он упорно добивается. "Мы построим стену, чтобы наркотики не попадали на нашу территорию", - в очередной раз пообещал глава Белого дома.

Он заметил также, что опиоиды доставляются в США через почтовую систему. В этой связи президент высказал предложение ужесточить правила получения посылок и бандеролей из других стран, предпринять усилия, чтобы уже в течение ближайших трех лет США заранее располагали информацией о содержимом не менее 90% подобных международных отправлений.

Трамп подписал в январе закон, предусматривающий, в частности, выделение Таможенной и пограничной службе дополнительно $9 млн для приобретения сотен новых переносных приборов для выявления фентанила и других опиоидов на пунктах въезда в США, соответствующего лабораторного оборудования, привлечения специалистов, найма большего числа сотрудников, которые будут заниматься этой проблемой.

Тревожные прогнозы

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах. По данным Национального института США по проблемам злоупотребления наркотиками, в 2015 году опиоидами в стране "чрезмерно увлекались" более 2 млн человек. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочные меры, то от передозировки опиоидов в США в ближайшие 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек.

Трамп в прошлом году распорядился создать комиссию по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября присвоил проблеме статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, что предполагает оказание помощи наркозависимым и противодействие распространению наркотиков этой группы на черном рынке.

Опиоиды отличаются сильным анальгетическим и седативным эффектами. Они применяются в медицине в качестве обезболивающих, однако в большинстве случаев их употребление вызывает сильную зависимость.