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Иванов призвал Минприроды выстраивать диалог с обществом

Общество
30 марта, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что такой подход поможет разрешить конфликты

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Специалистам в природоохранной сфере необходимо улучшить коммуникации с гражданами. Такое мнение высказал специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на коллегии, посвященной итогам работы Министерства природных ресурсов и экологии РФ в пятницу.

"Для вас, специалистов в природоохранной сфере, наряду с выполнением прямых функциональных обязанностей, важнейшей задачей является выстраивание нормальных, здоровых, основанных на профессиональном подходе коммуникаций с обществом", - сказал Иванов. "Людей, как известно, нужно уметь слышать, нужно уметь говорить с ними", - отметил он.

Иванов добавил, что доходчивое объяснение принятого решение, честные ответы на вопросы, не только предотвращают конфликт, но и позволяют сделать из противников - сторонников. "Только сообща, работая планомерно и последовательно, возможно эффективно решать те сложные проблемы, которые копились у нас десятилетиями и не решались", - подчеркнул Иванов.

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