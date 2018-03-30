Иванов призвал Минприроды выстраивать диалог с обществом

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Специалистам в природоохранной сфере необходимо улучшить коммуникации с гражданами. Такое мнение высказал специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на коллегии, посвященной итогам работы Министерства природных ресурсов и экологии РФ в пятницу.

"Для вас, специалистов в природоохранной сфере, наряду с выполнением прямых функциональных обязанностей, важнейшей задачей является выстраивание нормальных, здоровых, основанных на профессиональном подходе коммуникаций с обществом", - сказал Иванов. "Людей, как известно, нужно уметь слышать, нужно уметь говорить с ними", - отметил он.

Иванов добавил, что доходчивое объяснение принятого решение, честные ответы на вопросы, не только предотвращают конфликт, но и позволяют сделать из противников - сторонников. "Только сообща, работая планомерно и последовательно, возможно эффективно решать те сложные проблемы, которые копились у нас десятилетиями и не решались", - подчеркнул Иванов.