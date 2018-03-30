Минобрнауки призвало регионы усилить безопасность в школах и вузах после пожара в Кемерове

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Минобранауки направило во все регионы письмо с просьбой усилить меры безопасности в образовательных организациях. Об этом ТАСС сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.

"Министерство образования направило во все регионы РФ инструктивное письмо по введению дополнительных мер безопасности в образовательных организациях", - сказала Фальковская.

Она добавила, что в отличие от торговых развлекательных центров, в детских садах, школах, колледжах и вузах ведется системная работа. "В образовательных организациях этот вопрос находится на особом контроле проверяющих органов. Как минимум перед началом учебного года это однозначно. И планово с определенной периодичностью в течение года идут проверки, достаточно много такого рода контролирующих событий", - отметила замдиректора.

По ее словам, в компетенции образовательных организаций - ежегодное проведение нескольких тренировок по пожарной и другим видам безопасности. "Иногда эти тренировки проходят под контролем Государственного пожарного надзора и, соответственно, там все идет с засеканием времени эвакуации и т.д. В обязанности администрации школ и вузов входит контроль за всеми средствами пожаротушения, проверка огнетушителей, это нормальная текущая работа", - заключила Фальковская.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек. Девять человек остаются в больницах, в том числе 11-летний мальчик.