Самодвижущуюся ледовую платформу для исследований планируют создать в Арктике

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. План исследований Арктики предусматривает создание новой самодвижущейся ледовой платформы. Об этом в пятницу сообщил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской в ходе заседания коллегии Минприроды.

"В целях обеспечения деятельности в Арктике и Антарктике планируется утверждение правительством плана на ближайшую пятилетку и параметров деятельности российской экспедиции в Антарктике. Будет реализовываться наш проект по созданию самодвижущейся ледовой платформы "Северный полюс" для проведения исследований в Арктике", - сказал Донской.

Он также напомнил о том, что в 2020 году в России планируется провести Год Антарктиды. В планах Минприроды также продолжить традицию проведения форумов "Дни Арктики в Москве" - преемников Фестиваля арктических мероприятий "Дни Арктики", который проводится с 2010 года.