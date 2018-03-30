Российский Красный Крест собрал 93 млн рублей для пострадавших при пожаре в Кемерове

КЕМЕРОВО, 30 марта. /ТАСС/. Кемеровское отделение Красного Креста собрало 93 млн рублей на помощь пострадавшим при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Об этом ТАСС сообщила в пятницу председатель регионального отделения Елена Малахова.

"На сегодняшний день перечислено 93 млн рублей. Поступлений много со всех городов. Мы не выделяем конкретные организации, сейчас все обрабатывается. …Очень много частных пожертвований", - сказала она.

Малахова добавила, что распределение средств пострадавшим и родным погибших находится под контролем. "Контроль жесточайший. Мы сейчас дополнительно формируем общественный наблюдательный совет [для контроля над расходами]. Мы и без этого работаем прозрачно, но здесь ситуация более жесткая", - пояснила собеседник агентства.

Председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова рассказала ТАСС, что средства перечисляют из многих регионов, за последнюю ночь собрали порядка 12 млн рублей. "Очень много городов - это и Санкт-Петербург, и Новосибирск, и Краснодар, и Московская область, и Архангельск, и Ингушетия, и Чечня", - сказала она. Статистику по перечислениям составят позже.

Собирать средства пострадавшим в Кемерове Российский Красный Крест начал 26 марта, за первый час перечислили порядка 100 тыс. рублей.

Общественный центр помощи пострадавшим

Юристы, психологи и общественники будут помогать семьям погибших и пострадавшим при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" - услуги бесплатно будут оказывать специалисты созданного Общественного центра помощи.

"Мы будем оказывать помощь на протяжении всего времени бесплатно", - рассказал журналистам адвокат по гражданским делам, основной координатор центра Дмитрий Малинин. По словам координатора центра по уголовной практике Александра Баляна, в объединении - около 100 юристов. "Помимо того, что помощь будет оказываться бесплатно, она будет бессрочной", - добавил он.

С обратившимися в центр будут работать по нескольким направлениям: оформлению наследства, защите потерпевших, привлечение к ответственности виновников трагедии и взыскание с них компенсаций. Балян пояснил, что в рамках уголовного расследования при необходимости и при просьбе потерпевших юристы будут обращаться за назначением дополнительных экспертиз. "Мы можем ставить вопросы перед следователем, требовать определенных экспертиз, отводы заявлять", - отметил он.

Помимо этого в центре будут оказывать психологическую помощь, вести работу с органами власти и медицинскими учреждениями.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей.