Школьникам Кемеровской области расскажут о пожаре в "Зимней вишне"

ТАСС, 30 марта. Классные часы и родительские собрания, посвященные пожару в ТЦ "Зимняя вишня", пройдут в каждой школе Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщила в пятницу замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Лариса Фальковская.

"В каждой школе Кемеровской области будут проведены специальные мероприятия в виде классных часов и родительских собраний. В первую очередь мероприятия пройдут там, где учились погибшие дети или учатся пострадавшие - там вопрос стоит наиболее остро", - сказала Фальковская.

Она добавила, что Минобрнауки сегодня координирует деятельность вузов, включая МГУ им. Ломоносова и СПбГУ, сотрудники которых помогают местным психологам в короткие сроки повысить свою квалификацию посредством проводимых видеоконференций в режиме онлайн. "Лучшие ученые страны по запросу психологов Кемеровской области проводят такие обучающие мероприятия. Уже скоро начнется следующая четверть, ребята придут в школу, и очень важно поддержать детей, их родителей и педагогов, уметь правильно обсуждать вопросы, связанные с такой большой трагедией, и там, где это нужно своевременно оказывать помощь", - считает замдиректора.

По ее словам, специфика переживаний может быть не совсем явной у детей, необходимо видеть признаки посттравматических расстройств. "Есть даже такой термин - "эффект свидетеля", - когда люди получили не столько физическую травму, сколько моральную от того, что увидели что-то тяжелое. Таких людей тоже важно выслушивать и поддерживать. Здесь должна быть массовая работа в школах, и поэтому коллеги в Кемеровской области сейчас готовят специальную программу, рассчитанную на полгода", - отметила Фальковская.

Она указала, что психологи проведут работу не только в Кемерове, но и других городах области. "У кого-то из пострадавших там есть родственники или знакомые, это потрясение для всего региона. Все это совместное переживание должно быть правильно организовано", - заключила замдиректора.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей.