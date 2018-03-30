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На время чемпионата мира по футболу в РФ изменится порядок регистрации иностранцев

Общество
30 марта, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Уведомлять пребывании иностранных гостей будут администрации мест размещения

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Порядок регистрации иностранцев и постановки их на миграционный учет в России изменится на время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Безопасность во время чемпионата мира по футболу - один из главных приоритетов России как страны - организатора турнира. В этой связи во исполнение указа президента РФ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедераций в 2017 году" на территориях городов Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи в период с 25 мая по 25 июля 2018 года вводится новый порядок регистрации граждан", - сообщили в ГУ МВД.

Так, граждан РФ и иностранцев, останавливающихся в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах и туристских базах, будут регистрировать администрации мест размещения. Россияне и иностранцы, останавливающиеся в частном секторе, должны лично обратиться в территориальные органы МВД РФ для регистрации. В случае с гражданами РФ регистрация будет оформлена в течение трех дней, иностранцам на это понадобятся всего сутки. Со списком документов можно ознакомиться на сайте МВД в разделе "Осуществление миграционного учета".

"Территориальные органы МВД РФ регистрируют граждан сразу же в день обращения. Процедура занимает, как правило, не более 15 минут. Список и контакты территориальных отделений МВД доступны на официальном сайте министерства".

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