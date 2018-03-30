Скворцова рассказала об отсутствии в 2017 году фактов материнской смерти в 31 регионе РФ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Более 30 регионов РФ не имели случаев материнской смертности в 2017 году, в 2016 году таких регионов было на 10 меньше. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в своем выступлении на итоговой коллегии Минздрава России в пятницу.

"В 2016 году случаи материнской смерти не зарегистрированы в 21 регионе, по данным 2017 года - в 31 регионе", - сказала она.

В 9 регионах РФ материнской смертности не регистрируется на протяжении трех лет.

"Серьезно уменьшилась и материнская смертность - за 2017 год на 27%, достигнув 7,3 на 100 тыс. родившихся живыми", - отметила она.