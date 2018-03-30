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Минздрав сэкономил на закупке ВИЧ-препаратов 4,8 млрд рублей и увеличил долю лечащихся

Общество
30 марта, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Средняя стоимость лечения одного пациента снизилась с почти 170 тыс. рублей до 84 тыс. рублей, сказала Вероника Скворцова

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Централизованная закупка лекарств для терапии ВИЧ позволила сэкономить почти 5 млрд рублей в 2017 году, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в своем выступлении на итоговой коллегии Минздрава.

С 2017 года Минздравом России осуществляется централизованная закупка лекарственных препаратов для лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C.

"В результате снижения при централизованных закупках средней стоимости лечения одного пациента со 169,4 тыс. до 84 тыс. рублей получена экономия бюджетных средств - 4,8 млрд рублей, за счет которой увеличен охват лечением с 39% до 46,5% пациентов", - сказала министр.

Это увеличение охвата было проведено без привлечения дополнительных средств.

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