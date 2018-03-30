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Средняя зарплата врачей в 2017 году составила 56,4 тыс. рублей

Общество
30 марта, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Число врачей в 2017 году в России увеличилось на 4 тыс. человек

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Средняя заработная плата врачей с 2012 года увеличилась на 65,5%, и по итогам 2017 года составила 56,4 тыс. рублей, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в своем выступлении на итоговой коллегии Минздрава России в пятницу.

"По итогам 2017 года, в целом по Российской Федерации, среднемесячная заработная плата врачей составила 56,4 тыс. рублей, среднего персонала - 30,2 тыс. рублей и младшего персонала - 21,4 тыс. рублей", - сказала она.

Осталось четыре региона РФ с низким ростом заработной платы, отметила министр.

По данным Росстата, с 2012 года среднемесячная заработная плата увеличилась у среднего медицинского персонала на 56,4%, младшего - на 104,2%.

Численность врачей, работающих по дефицитным специальностям, увеличилась на 10% за четыре года в России, добавила Скворцова.

"Сегодня мы можем констатировать рост, произошедший за четыре года, числа специалистов по дефицитным специальностям: "Анестезиология-реаниматология", "Онкология", "Рентгенология", "Патологическая анатомия" - более 10%", - сказала Скворцова

В 2017 году число врачей в РФ увеличилось почти на 4 тыс. человек и составило 548 414 человек.

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