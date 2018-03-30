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Песков не считает цензурой свою просьбу не публиковать запись встречи со студентами ВШЭ

Общество
30 марта, 12:38 дата обновления: 30 марта, 12:48 UTC+3

Пресс-секретарь главы государства отметил, что речь идет о недопонимании сторон о формате встречи

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает проявлением цензуры просьбу не публиковать запись своего выступления перед студентами Высшей школы экономики во время ток-шоу "В точку". По его словам, речь идет о недопонимании сторон о формате встречи.

"Нет, никакой там цензуры нет, - сказал журналистам Песков. - Действительно, я несколько факультетов вчера посетил, пообщался со студентами, действительно считаю это очень важным. Что касается журналистов, то мы просто не договорились в начале, точнее не точно договорились".

"Я исходил из того, что это абсолютно закрытый откровенный разговор, где мне хотелось их понять, им хотелось понять меня. Обмен мнениями, - пояснил Песков. - У них было иное понимание режима освещения, наверное, действительно, мы четко не условились".

Представитель Кремля особо подчеркнул, что "ничего в этом страшного нет". "Мы говорили о новых медиа и новые медиа всю информацию получили, ни о какой цензуре здесь речи не шло, потому что вся информация и так доступна", - добавил Песков, признав, что действительно просил "это никак не публичить". Он объяснил свою просьбу тем, что, по его убеждению, это был "не открытый разговор, дискретный".

Пресс-секретарь президента считает, что после того, как информация все же была обнародована, необходимости публиковать запись по-прежнему нет. "А зачем? Нет необходимости и так все доступно", - заключил он.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
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