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Песков: ситуацию в Волоколамске должны оценивать МЧС и власти региона, а не Кремль

Общество
30 марта, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

При этом Кремль следит за ситуацией со свалкой "Ядрово" и находится в постоянном контакте с руководством Волоколамского района, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Кремль считает, что оценку характера ситуации со свалкой в Волоколамске должна давать не администрация президента России, а власти Подмосковья и МЧС.

"Что касается характера этой ситуации - чрезвычайная или не чрезвычайная - то, конечно, вряд ли администрация президента является тем местом, которое компетентно давать такие оценки, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Это могут делать только или власти региона, или соответствующие подразделения МЧС".

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"Безусловно, за ситуацией в Кремле следят, - добавил он. - Вы знаете, что мы получаем информацию, обмениваемся ею и находимся в постоянном контакте и с руководством региона, и с правительством на этот счет". Отвечая на вопрос о том, удается ли местным властям справиться с ситуацией, представитель Кремля подчеркнул: "Они работают. Все понимают, что проблема сложная, что ее невозможно решить за одну ночь". "Это комплексная проблема и она решается на основе комплексного подхода", - добавил пресс-секретарь.

В ответ на вопрос, планируются ли совещания на эту тему у президента РФ Владимира Путина, Песков заявил: "Пока не могу сказать, пока точно нет".

Власти Волоколамска совместно с ГУ МЧС по Московской области раздают местным жителям маски и респираторы в связи со сложной ситуацией на мусорном полигоне "Ядрово". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ. "По запросу жителей желающим выдают респираторы и маски", - сообщили в главке. Власти Волоколамска приняли решение закупить еще одну партию средств индивидуальной защиты для жителей города. "При необходимости и по обращениям местного населения они также будут раздаваться жителям", - сказали в ГУ МЧС. В настоящее время в Волоколамске введен режим повышенной готовности.

Жители Волоколамского района неоднократно жаловались на плохие условия жизни вблизи "Ядрова" и неприятный запах, распространяющийся со свалки. В этой связи они провели митинги с требованием закрыть и рекультивировать полигон. 21 марта 77 школьников муниципалитета обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Жители связывали это с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрова", но анализы не подтвердили этих предположений. Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить проблему с запахом до 15 июня и взял ее на личный контроль. К этому дню на полигоне должна заработать система утилизации газа.

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Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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