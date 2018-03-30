Интерактивную карту дополнительного образования создали в пяти пилотных регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Минобрнауки РФ провело инвентаризацию объектов культуры и спорта, используемых для дополнительного образования детей, в пяти регионах страны. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на пленарном заседании Петербургского международного образовательного форума "Современное образование: новая реальность".

"На сегодняшний день мы сделали интерактивную карту по дополнительному образованию, где каждый из живущих в пяти регионах родителей, детей, губернаторов может посмотреть, какое помещение используется, какой объект культуры и спорта недоиспользуется и что нужно сделать, чтобы эти объекты можно было использовать", - сказала Васильева. Она не уточнила, какие именно регионы вошли в пилотный проект.

По словам министра, в данных регионах провели исследование дополнительного образования за 2017 год. "Мы посмотрели, как организовано сетевое взаимодействие между различными ведомствами, есть ли такая связь по поводу дополнительного образования наших детей", - отметила Васильева. В результате инвентаризации выяснилось, что в помещениях дополнительного образования по направлению культуры и спорта не занято более 228 тыс. часов.

"Если все это использовать для дополнительного образования наших детей, то мы увеличим охват детей вдвое без дополнительных затрат", - подчеркнула Васильева. По ее словам, в министерство обратились главы и других регионов, которые бы хотели провести такую же инвентаризацию.

Ранее сообщалось, что проверка ресурсов организаций, где дети получают дополнительное образование, пройдет в российских регионах. В каждом регионе предстоит провести инвентаризацию инфраструктуры образовательных организаций от вузов до стадионов и музыкальных школ, чтобы определить, где есть неиспользуемые возможности для развития дополнительного образования для детей. В 2017 году в рамках эксперимента такую инвентаризацию была провели в некоторых муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ульяновской, Владимирской, Калининградской и Новгородской областей.

К 2020 году в РФ не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет должны участвовать в программе дополнительного образования.