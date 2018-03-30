В Москве ограничат движение на нескольких улицах в связи с пасхальными праздниками

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Столичные власти ограничат движение в Северном, Северо-Западном, Юго-Западном административных округах, а также обеспечат работу выделенных полос для организации транспортного обслуживания кладбищ к дням массового посещения - Вербному воскресенью, которое в этом году приходится на 1 апреля, а также к Пасхе (8 апреля) и Радонице (17 апреля). Об этом сообщает в пятницу Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

"В период 1,8,15 апреля с 6:00 до 16:00 мск будут перекрыты Рузская улица от ул. Покрышкина до ул. Коштоянца. Боровское и Востряковское шоссе от ул. Никулинской до ул. Озерной, а также Проектируемый проезд № 5492 от ул. Фомчевой до ул. Планерной", - говорится в сообщении.

Кроме того, 1, 8, 15 и 17 апреля с 06:00 до 16:00 мск будет перекрыта улица Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе. Фестивальную улицу от Ленинградского шоссе до Смольной улицы, а также проезд Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади перекроют 1, 8, 15 апреля с 06:00 до 17:00 мск.

На Пятницком шоссе 1, 8 и 15 апреля будет организована круглосуточная выделенная полоса для проезда к Митинскому кладбищу. В те же дни выделенные полосы будут работать с 06:00 до 16:00 мск на Суздальской улице, Проектируемом проезде № 326, улице Галины Вишневской и Николо- Архангельском проезде.

Для организации проезда 1, 8, 15, 17 апреля к Щербинскому кладбищу выделят полосы на Молодцовском проезде и путепроводе через Симферопольское шоссе. Тогда же будет организовано транспортное обслуживание Шипиловского кладбища от улицы Маршала Захарова до ст. метро "Домодедовская".

Выделенные полосы будут организованы до Перепечинского и Химкинского кладбищ 1, 8, 15 апреля с 06:00 до 16:00 мск.