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Все торговые центры в России проверят в течение месяца

Общество
30 марта, 13:44 дата обновления: 30 марта, 13:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 30, марта. /ТАСС

В регионы, где отмечается наиболее сложная обстановка, выезжают представители Генпрокуратуры

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Сотрудница прокуратуры во время проверки пожарной безопасности в торговом центре

Сотрудница прокуратуры во время проверки пожарной безопасности в торговом центре

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Все торговые центры в российских регионах после ЧП в Кемерове будут проверены в течение месяца.

Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в рамках рабочей поездки в Екатеринбург.

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"Я дал поручение проверить торговые центры по всей России вне зависимости от их масштабов. Кроме того, те субъекты, где, на мой взгляд, наиболее сложная обстановка, выезжают представители Генеральной прокуратуры для координации действий. Я думаю, что в течение месяца эта работа будет закончена", - сказал он.

Генеральный прокурор пообещал, что по выявленным нарушениям виновных будут привлекать к ответственности вплоть до уголовной. 

25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, в том числе 27 детей.

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