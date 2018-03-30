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На Всероссийской неделе науки в Саратове ожидается более двух тысяч участников

Общество
30 марта, 14:16 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 30, марта. /ТАСС

В рамках мероприятия состоятся аспирантские и докторантские чтения, конференция ординаторов и врачей

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САРАТОВ, 30 марта. /ТАСС/. Более двух тысяч ученых примут участие в мероприятиях VII Всероссийской недели науки в Саратовском государственном медицинском университете (СГМУ) им. В. И. Разумовского, которая посвящена Всемирному дню здоровья и пройдет с 3 по 6 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СГМУ.

"Более 2 тысяч ученых, студентов, докторов, аспирантов и школьников примут участие в VII Всероссийской неделе науки, посвященной Всемирному дню здоровья. На конференции, которая будет посвящена вопросам и задачам медицины, ожидаются участники из Саратова, Москвы, Казани, Оренбурга, Кирова, Махачкалы, Волгограда, Самары и других регионов", - рассказала собеседница агентства.

В пресс-службе СГМУ добавили, что подобные конференции проходят ежегодно, мероприятие объединяет инициативных исследователей, молодых ученых. Как уточнил председатель общества молодых ученых и студентов СГМУ Никита Наволокин, к участию в конференции также приглашены ученые из Белоруссии, Узбекистана, Болгарии и Казахстана.

"В рамках работы конференции состоятся аспирантские и докторантские чтения, конференция ординаторов и врачей, заседание секции самых юных исследователей "Лицеист", куда придут школьники. Студенты и ученые обсудят вопросы стоматологии и экспериментальной биологии, а также посетят выставки творческих работ, в том числе фоторабот "Медицина - наша Вселенная" и конкурса видеороликов", - сказал Наволокин.

Церемония торжественного закрытия состоится 6 апреля, тех, кто лучше всего проявит себя на конференции, наградят дипломами и памятными подарками.

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