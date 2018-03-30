Конструктора-оружейника Калашникова похоронили в Ижевске

ИЖЕВСК, 30 марта. /ТАСС/. Конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова похоронили в пятницу на Южном кладбище в Ижевске. Проводить его в последний путь пришли родственники, друзья, сослуживцы и ученики, очередь у ритуального зала растянулась на несколько десятков метров, передает корреспондент ТАСС. У гроба, к которому подносили траурные букеты и венки, выставили почетный караул.

Все, кто в этот день пришел проститься с Виктором Михайловичем, вспоминают о нем как об очень скромном человеке. "Что скажешь, потеряв брата? Нет плеча рядом, нет человека, с которым можно было что-то обсудить, какое-то общее решение принять... И, конечно, жалко, что не дожил он до такого большого события, как столетие [со дня рождения] отца [Михаила Калашникова, в ноябре 2019 года]", - сказала журналистам сестра покойного Елена Калашникова.

По ее словам, кончину брата нельзя назвать скоропостижной, несмотря на то, что у него были проблемы со здоровьем. Калашникова рассказала, что последнюю неделю Виктор Михайлович лежал в больнице, где, скорее всего, подхватил вирусную инфекцию. "Он пришел [в больницу] сам. В реанимацию за два часа до кончины его перевели", - рассказала она.

По словам Калашниковой, вопрос об увековечивании памяти ее брата пока не поднимался.

Продолжение разработок

Начальник главного управления МЧС РФ по Удмуртии Петр Фомин рассказал ТАСС, что знал Виктора Калашникова более полутора десятков лет.

"Очень талантливый, умный конструктор. И никогда себя не выпячивал", - сказал он. Фомин рассказал, что еще 16 лет назад совместно с Калашниковым специалисты ведомства разрабатывали пожарный автомат, который мог бы тушить квартиры, офисы, но из-за того, что в нем используется холостой боеприпас, идея не получила продолжения. "Я думаю, мы разработаем вместе с концерном "Калашников" продолжение этого ствола для тушения пожаров по типу автомата", - сказал он.

Ведущий инженер-конструктор конструкторского технологического центра концерна "Калашников" Сергей Горбунов назвал Виктора Михайловича своим учителем. По словам Горбунова, Калашников много сделал для завода и вообще для российского оружия в целом. "В частности, возрождение в России класса пистолетов-пулеметов - это, несомненно, его заслуга и Алексея Драгунова, потому что они тогда смогли пробить этот "Бизон" на вооружение МВД, спустя годы, кроме милиции, уже и военные заинтересовались. Сейчас следующая модель "Витязь" уже рассматривается Минобороны в качестве образца для принятие на вооружение", - рассказал Горбунов.

Оружейная элита

Ведущий инженер-конструктор "Ижевского мехзавода" Владимир Ярыгин признался, что его коллега был очень общительным, открытым человеком и никогда не скрывал своих ноу-хау и всегда говорил то, что думает. "С Виктором Михайловичем мы знакомы довольно давно... Ушел из жизни человек, который являлся оружейной элитой всей нашей страны", - сказал он.

Советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна "Калашников", кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. В 1966 году после окончания Ижевского механического института начал трудовую деятельность в отделе главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода. При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей. Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов. Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием, его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН".

Скончался Виктор Калашников 27 марта 2018 года в Ижевске. Несмотря на преклонный возраст, он до последних дней работал на предприятии в должности главного специалиста по технической подготовке оружейного производства.