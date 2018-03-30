В Кемерове предложили сменить логотип 100-летия города после пожара в ТЦ

КЕМЕРОВО, 30 марта. /ТАСС/. Жители Кемерова обратились в местную администрацию с предложением изменить логотип 100-летия города из-за символа огня на нем, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе мэрии.

25 марта в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"Поступили предложения от жителей изменить логотип в связи с произошедшим пожаром в торговом центре "Зимняя вишня". Предложения [по новому логотипу] собираются, будет проведено голосование", - сказали в пресс-службе.

В городской администрации уточнили, что предложения по новому логотипу выставят на электронное голосование, после чего его должна утвердить комиссия Кемерова, в состав которой войдут депутаты и представители общественности.

Город Кемерово был основан в 1918 году, 100-летие столица Кузбасса отметит 12 июня.

На логотипе юбилея Кемерова изображены первооткрыватель кузнецкого угля Михайло Волков на фоне дерева, а также сердце, в котором надпись "100 лет" стилизована под языки пламени.