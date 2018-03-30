Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кемерове предложили сменить логотип 100-летия города после пожара в ТЦ

Общество
30 марта, 13:59 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 30, марта. /ТАСС

Сейчас на нем изображены символы огня

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба администрации города Кемерово

КЕМЕРОВО, 30 марта. /ТАСС/. Жители Кемерова обратились в местную администрацию с предложением изменить логотип 100-летия города из-за символа огня на нем, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе мэрии.

25 марта в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Поступили предложения от жителей изменить логотип в связи с произошедшим пожаром в торговом центре "Зимняя вишня". Предложения [по новому логотипу] собираются, будет проведено голосование", - сказали в пресс-службе.

В городской администрации уточнили, что предложения по новому логотипу выставят на электронное голосование, после чего его должна утвердить комиссия Кемерова, в состав которой войдут депутаты и представители общественности.

Город Кемерово был основан в 1918 году, 100-летие столица Кузбасса отметит 12 июня.

На логотипе юбилея Кемерова изображены первооткрыватель кузнецкого угля Михайло Волков на фоне дерева, а также сердце, в котором надпись "100 лет" стилизована под языки пламени.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
2
Песков: Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений
3
В МИД РФ вызвали послов западных стран
4
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
6
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
7
СМИ: Чехия экстрадировала обвиняемого в хакерских атаках россиянина в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники