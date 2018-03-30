Власти намерены привлечь к уголовной ответственности оператора полигона "Ядрово"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Власти намерены привлечь к ответственности, вплоть до уголовной, оператора полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области. Об этом журналистам сообщил в пятницу исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев.

"Мы на штабе договорились с общественниками, что сегодня, в 14:00, в присутствии жителей <...> берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне "Ядрово", чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения", - сказал он.