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Власти намерены привлечь к уголовной ответственности оператора полигона "Ядрово"

Общество
30 марта, 14:16 UTC+3

В пятницу власти Волоколамска планируют вместе с общественниками взять пробы на полигоне и рассчитать ущерб, нанесенный экологии

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Власти намерены привлечь к ответственности, вплоть до уголовной, оператора полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области. Об этом журналистам сообщил в пятницу исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев.

"Мы на штабе договорились с общественниками, что сегодня, в 14:00, в присутствии жителей <...> берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне "Ядрово", чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения", - сказал он.

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