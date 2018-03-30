Росгвардия проводит работу по регулированию деятельности ЧОПов в РФ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 марта. /ТАСС/. Росгвардия принимает меры по регулированию работы ЧОПов по всей стране после трагедии в Кемерове. Об этом сообщил журналистам статс- секретарь - заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) Сергей Захаркин в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород.

"В обязательном порядке [урегулировать нужно] по многим параметрам, и эта работа проводится сейчас по всей стране", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Также Захаркин рассказал, что проверки ЧОПов проводятся системно.

Ранее сообщалось, что Росгвардия с 28 марта начинает проверки ЧОПов во всех торговых центрах России и на других объектах с массовым пребыванием людей после пожара в "Зимней вишне". Ключевым вопросом будет проверка наличия у частных охранных предприятий права на охрану заведений с массовым пребыванием людей. В соответствии с нормативными требованиями, данное право должно быть отражено в лицензии, выданной охранному предприятию.

В результате пожара в ТРЦ в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек. В области начались масштабные проверки торговых центров, которые, как рассказал начальник Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона Александр Шибков, уже выявили ряд незначительных нарушений, связанных, в основном, с текучкой кадров - меняющийся персонал плохо знает свои обязанности.