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Росгвардия проводит работу по регулированию деятельности ЧОПов в РФ

Общество
30 марта, 14:35 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 30, марта. /ТАСС

Проверки проводятся системно, отметил замдиректора ведомства Сергей Захаркин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 марта. /ТАСС/. Росгвардия принимает меры по регулированию работы ЧОПов по всей стране после трагедии в Кемерове. Об этом сообщил журналистам статс- секретарь - заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) Сергей Захаркин в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"В обязательном порядке [урегулировать нужно] по многим параметрам, и эта работа проводится сейчас по всей стране", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Также Захаркин рассказал, что проверки ЧОПов проводятся системно.

Ранее сообщалось, что Росгвардия с 28 марта начинает проверки ЧОПов во всех торговых центрах России и на других объектах с массовым пребыванием людей после пожара в "Зимней вишне". Ключевым вопросом будет проверка наличия у частных охранных предприятий права на охрану заведений с массовым пребыванием людей. В соответствии с нормативными требованиями, данное право должно быть отражено в лицензии, выданной охранному предприятию.

В результате пожара в ТРЦ в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек. В области начались масштабные проверки торговых центров, которые, как рассказал начальник Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона Александр Шибков, уже выявили ряд незначительных нарушений, связанных, в основном, с текучкой кадров - меняющийся персонал плохо знает свои обязанности.

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