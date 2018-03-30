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Союз журналистов России разработает Профессиональный кодекс этики

Общество
30 марта, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Как отмечается, разработка кодекса будет проходить максимально открыто, в обсуждении и внесении дополнений будут участвовать члены Союзов журналистов из всех регионов страны

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) приступил к разработке Профессионального кодекса этики, который призван помочь бороться с распространением ложных новостей и сохранить профессиональные стандарты журналистов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте СЖР.

В заявлении отмечено, что массированное распространение ложных новостей стало глобальной проблемой. "В погоне за сиюминутным успехом, ростом рейтингов и количества подписчиков многие утрачивают не только профессиональные стандарты, но и базовые понятия о морали, совести, этике <...> В год своего столетия Союз журналистов России приступает к разработке собственного Профессионального кодекса этики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработка кодекса будет проходить максимально открыто, в обсуждении и внесении в него дополнений будут участвовать члены Союзов журналистов из всех регионов страны. Также будет изучен и использован обширный опыт зарубежных коллег.

Окончательный вариант кодекса СЖР намерен представить в ноябре 2018 года.

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