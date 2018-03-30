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Минтруд планирует в пятницу завершить выплаты семьям погибших в ТЦ в Кемерове

Общество
30 марта, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Глава Минтруда Максим Топилин отметил, что выплаты семьям погибших провели очень быстро

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ТАСС, 30 марта. Минтруд планирует в пятницу закончить работу по перечислению выплат семьям погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове, унесшим жизни 64 человек. Об этом журналистам сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Я считаю, что, может быть, сегодня уже эта работа будет завершена окончательно", - сказал Топилин, уточнив, что речь идет именно о тех людях, которые обратились за помощью.

Топилин отметил, что работа по организации системы компенсационных выплат семьям погибших провели очень быстро. "Был организован пункт приема заявлений... уже опыт этот есть давным-давно, к сожалению, плохой опыт. Открыли счета просто всем и быстренько помогли людям оформить документы, заявления", - сказал Топилин.

Ранее в пятницу сообщалось, что власти перечислили выплаты семьям 50 погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Общий размер выплаты семье составляет 5 млн рублей за каждого погибшего, в том числе по 1 млн рублей из федерального и областного бюджетов, еще 3 млн рублей от совладельца торгового центра, предпринимателя Дениса Штенгелова.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта, в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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