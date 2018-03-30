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Малобродскому сократили число сокамерников, но не перевели в другую камеру

Общество
30 марта, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Ранее члены ОНК обратились к руководству СИЗО "Медведь", где содержится бывший гендиректор театра "Гоголь-центр", с просьбой перевести его в более подходящую камеру

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что бывшему гендиректору театра "Гоголь-центр" Алексею Малобродскому, арестованному по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сократили число сокамерников в СИЗО.

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Ранее члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обратились к руководству СИЗО №4 ("Медведь"), где находится Малобродский, с просьбой перевести его в более подходящую камеру, а его супруга опубликовала обращение к омбудсмену, в котором указывала на тяжелые условия содержания в переполненной камере.

"В другую камеру Алексея Малобродского пока не перевели, но сократили число соседей в камере: там в восьмиместной камере содержалось 12 человек, четырех перевели, теперь там восемь человек. У него есть свое спальное место", - сказала Москалькова в пятницу ТАСС.

По ее словам, она направила во ФСИН просьбу предоставить Малобродскому необходимую медицинскую помощь, а также рассмотреть вопрос о разрешении на телефонный разговор с дочерью. "Врач его осмотрел, сегодня к нему должен прийти офтальмолог и приехать следователь, чтобы решить вопрос о телефонном разговоре с дочерью", - информировала омбудсмен.

Москалькова также сообщила, что намерена выяснить причины перевода Малобродского из СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО №4 ("Медведь"). "Я намерена выяснить у следствия причины перевода, мне мотивы этого решения непонятны", - отметила она.

В четверг Алексей Малобродский заявил членам ОНК, что в "Матросской тишине" он содержался пять месяцев в камере на четыре человека, а 25 марта был переведен в переполненную камеру в СИЗО "Медведь", и считает это попыткой следствия оказать на него давление.

Дело Серебренникова

По версии следствия, в 2011 году режиссер Кирилл Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на финансирование которого в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал АНО "Седьмая студия", к работе в которой привлек Юрия Итина, Малобродского, бухгалтера Нину Масляеву и других. Выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Масляева и другие фигуранты ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости, в результате чего были похищены средства.

Серебренников, Масляева и Итин содержатся под домашним арестом. Масляева признала вину, дала показания на бывших коллег.

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Дело Кирилла Серебренникова Ситуация вокруг "Седьмой студии"
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Серебренников, Кирилл Семенович Москалькова, Татьяна Николаевна
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