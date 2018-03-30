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Власти Дмитровского района контролируют охрану порядка на акции жителей у полигона ТБО

Общество
30 марта, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Жители собрались у полигона "Непейно", который принимал до 2018 года 130 тыс. тонн отходов ежегодно

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Администрация Дмитровского района Московской области взяла под контроль обеспечение правопорядка на акции местных жителей, которая проходит у полигона бытовых отходов "Непейно". Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

"Акция проходит спокойно, без лозунгов и транспарантов. От администрации Дмитровского муниципального района проведение акции контролируют и обеспечивают порядок первый заместитель главы администрации и заместитель главы администрации по безопасности. Присутствуют также представители органов правопорядка", - цитируется в сообщении глава Дмитровского района Елена Трошенкова. Она добавила, что жители организовали эту акцию в защиту экологии района.

Глава отметила, что около 50% завозимого на "Непейно" мусора - муниципальный. Еще 25% - это отсортированный по принципам раздельного сбора мусор из городского округа Дубна, остальное - отходы из Талдомского, Сергиево-Посадского и частично Пушкинского муниципальных районов. Она сослалась на данные министерства экологии и природопользования Московской области.

Согласно документам минэкологии Подмосковья, полигон "Непейно" принимал до 2018 года 130 тыс. тонн отходов ежегодно, на 2018 год его мощность была увеличена до 260 тыс. тонн. Он должен закрыться для ввоза мусора к 2019 году, а до 2020 года должна открыться новая модернизированная часть полигона мощностью в 300 тыс. тонн отходов ежегодно.

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