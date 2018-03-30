Минстрой предложил проверять противопожарное состояние многоквартирных домов раз в 5 лет

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ разработало поправки в Жилищный кодекс, предусматривающие полное техническое обследование многоквартирных домов раз в пять лет, тогда как в настоящее время такое обследование по отношению к жилым многоэтажкам в законодательстве не прописано. Такое предложение высказал в пятницу глава Минстроя Михаил Мень.

"Раз в пять лет будет проходить обследование дома за счет средств регионального оператора капремонта, в том числе будут смотреть, безусловно, и противопожарные нормы", - сказал Мень журналистам. Заказчиком обследования также будет выступать региональный оператор капремонта, уточнил он.

В течение пяти лет с момента вступления данных поправок в силу проверка должна пройти во всех многоквартирных домах, включенных в региональные программы капремонта, пояснил министр. Ранее этого срока, в течение года, проверка должна пройти в домах, где жильцы сами копят средства на капитальный ремонт дома на специальных счетах, уточнил он.

Результатом обследования станет технических паспорт дома, а информация о состоянии домов будет доступна собственникам на информационном портале ГИС ЖКХ. Законопроект позволит создать открытую базу данных о многоквартирных домах с учетом их технических характеристик и состояния, заключил министр.