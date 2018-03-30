Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минстрой предложил проверять противопожарное состояние многоквартирных домов раз в 5 лет

Общество
30 марта, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Обследование будет проходить за счет регионального оператора капремонта, уточнил глава ведомства Михаил Мень

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ разработало поправки в Жилищный кодекс, предусматривающие полное техническое обследование многоквартирных домов раз в пять лет, тогда как в настоящее время такое обследование по отношению к жилым многоэтажкам в законодательстве не прописано. Такое предложение высказал в пятницу глава Минстроя Михаил Мень.

"Раз в пять лет будет проходить обследование дома за счет средств регионального оператора капремонта, в том числе будут смотреть, безусловно, и противопожарные нормы", - сказал Мень журналистам. Заказчиком обследования также будет выступать региональный оператор капремонта, уточнил он.

В течение пяти лет с момента вступления данных поправок в силу проверка должна пройти во всех многоквартирных домах, включенных в региональные программы капремонта, пояснил министр. Ранее этого срока, в течение года, проверка должна пройти в домах, где жильцы сами копят средства на капитальный ремонт дома на специальных счетах, уточнил он.

Результатом обследования станет технических паспорт дома, а информация о состоянии домов будет доступна собственникам на информационном портале ГИС ЖКХ. Законопроект позволит создать открытую базу данных о многоквартирных домах с учетом их технических характеристик и состояния, заключил министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мень, Михаил Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
2
Россия высылает дипломатов нескольких стран Европы
3
WADA получило новый инструмент давления на Россию
4
Умерла народная артистка России Наталья Попович
5
Олег Анофриев похоронен на Аксиньинском кладбище
6
Посольство РФ прокомментировало выдачу Чехией россиянина Никулина в США
7
МИД РФ: спецслужбы США пытаются вступить в контакт с высылаемыми российскими дипломатами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники