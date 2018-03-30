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Росимущество опровергло продажу часов экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Общество
30 марта, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Часы конфискованы у торговой компании

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ТАСС, 30 марта. Конфискованные часы Urwerk, выставленные на аукцион Росимуществом, не имеют отношения к экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, сообщил ТАСС советник руководителя Росимущества Денис Лазарев.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Росимущество снизило стоимость конфискованных эксклюзивных мужских карманных часов марки "Urwerk" Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8, которые ранее якобы принадлежали экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, на 90%. По данным издания, аксессуар продается по цене 1,34 млн рублей. "Часы Urwerk, реализуемые Росимуществом к Александру Хорошавину никакого отношения не имеют, и мы искренне удивлены, поскольку не предоставляли СМИ никакой информации, даже косвенно намекающей на какую-либо связь между часами и экс-губернатором Сахалинской области", - сказал Лазарев.

Росимущество объясняет снижение цены на часы отсутствием заявок на предыдущих аукционах.

Советник главы Росимущества добавил, что часы конфисковали по линии таможенных органов в связи с незаконным перемещением товара через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и неуплатой пошлин. "Часы конфискованы у торговой компании, постановление суда о конфискации по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 16.21 КоАП РФ (Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка), принято в марте 2015 года", - заявил он.

Бывший губернатор Сахалинской области Хорошавин в феврале был приговорен к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взяток и легализации преступных доходов.

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