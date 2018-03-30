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Жена космонавта Волынова попросит власти Кемерова установить памятник погибшим в пожаре

Общество
30 марта, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Тамара Волынова рассказала, что они вместе с супругом росли в Кемеровской области и восприняли трагедию как свою собственную

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Супруга дважды Героя СССР, летчика-космонавта Бориса Волынова - доктор технических наук Тамара Волынова - обратится к администрации Кемеровской области с инициативой создания памятника на месте пожара в ТЦ "Зимняя Вишня". Об этом она в качестве члена инициативной группы сообщила в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"В течение этой и следующей недели буду звонить в Кемерово, обращаться к администрации Амана Тулеева с тем, чтобы передать информацию об инициативе Центрального научно-исследовательский института черной металлургии имени И. П. Бардина, где я проработала много лет, и Союза кузнецов России по созданию памятника погибшим на месте пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове", - рассказала она.

Тамара Волынова рассказала, что они вместе с супругом росли в Кемеровской области, в Прокопьевске и восприняли трагедию как свою собственную.

"Мы готовы всячески способствовать тому, чтобы инициатива была рассмотрена в администрации губернатора и участвовала в конкурсе. Это не должно остаться на словах", - добавила она.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта, в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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