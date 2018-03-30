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Около 5 тыс. бесплатных карт Пензы появится в гостиницах в преддверии ЧМ-2018

Общество
30 марта, 16:50 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 30, марта. /ТАСС

На них для гостей представили как современный, так и старый центр города

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ПЕНЗА, 30 марта. /ТАСС/. Бесплатные карты Пензы, в том числе подробная схема исторического центра, появятся в гостиницах города в преддверии первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник отдела туризма минкультуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов.

"Это бесплатная карта Пензы и старого центра - двусторонняя. Мы ее специально сделали в рамках подготовки к чемпионату. Она будет в каждом гостиничном номере, в каждой гостинице Пензы", - сообщил Уколов.

Как отметили в пресс-службе регионального минкультуры и туризма, общий тираж карт составит 5 тыс. экземпляров. "Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства", - отметили в министерстве.

Номерной гостиничный фонд в регионе составляет порядка 7 тыс. номеров. В дни чемпионата туристов и болельщиков готовы разместить 17 пензенских гостиниц, из них 12 имеют "звезды". Власти региона рассчитывают на увеличение турпотока в Пензе во время чемпионата мира, благодаря близости города к Саранску (около 110 км), который примет четыре матча первенства.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В Саранске пройдет четыре матча: 16 июня на стадионе "Мордовия-Арена" встретятся сборные Перу и Дании. 19 июня пройдет матч Колумбия - Япония. Команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.

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