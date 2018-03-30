Правительство будет постоянно ужесточать требования к питанию детей

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Питание для детей в России должно соответствовать всем стандартам качества, и правительство намерено постоянно ужесточать требования к этой продукции, заявила на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Все службы работали и будут работать на абсолютно высоком уровне, не допуская ни замен, ни перемен. Наши дети должны гарантированно получать качественное питание во всех учреждениях, которые мы контролируем: будь то летние лагеря оздоровительные, будь то школьное питание, дошкольное питание", - заявила Голодец.

Она добавила, что правительство будет "только наращивать" требования по качеству питания с учетом сезонности, количества солнечных дней и других факторов.