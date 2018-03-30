Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров поблагодарил ветеранов МИД за помощь в продвижении исторической правды

Общество
30 марта, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Министр отметил работу по публикации воспоминаний дипломатов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Совет ветеранов войны и труда МИД выполняет важную работу по продвижению исторической правды и обеспечению преемственности поколений российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в пятницу на торжественном собрании по случаю 20-летия совета.

"Приветствуем и поддерживаем ваши усилия по обеспечению преемственности поколений на Смоленской площади, укреплению традиций наставничества", - обратился он к ветеранам, собравшимся в Доме приемов МИД.

Лавров особо отметил работу "по публикации воспоминаний ветеранов-дипломатов, которые открывают для широкого круга читателей малоизвестные страницы международных отношений, способствуют продвижению исторической правды в борьбе с фальсификацией истории".

Министр также добавил, что с самого начала деятельность ветеранской организации не ограничивалась социально-экономическими и бытовыми вопросами. "Являясь неотъемлемой частью сплоченного мидовского коллектива, члены совета трудились и продолжают плодотворно работать по ряду ответственных направлений, в том числе по линии ассоциации российских дипломатов, Центра истории российской дипломатической службы, Центра патриотического воспитания Министерства иностранных дел, Дипломатической академии и МГИМО", - подчеркнул глава МИД РФ.

После выступления министр вместе с ветеранами осмотрел выставку, посвященную 20-летию организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
2
Россия высылает дипломатов нескольких стран Европы
3
WADA получило новый инструмент давления на Россию
4
Посольство РФ прокомментировало выдачу Чехией россиянина Никулина в США
5
Лондон должен уравнять дипмиссию в РФ с числом российских дипработников в Великобритании
6
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье
7
Обыски прошли у владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники