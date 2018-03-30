Лавров поблагодарил ветеранов МИД за помощь в продвижении исторической правды

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Совет ветеранов войны и труда МИД выполняет важную работу по продвижению исторической правды и обеспечению преемственности поколений российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в пятницу на торжественном собрании по случаю 20-летия совета.

"Приветствуем и поддерживаем ваши усилия по обеспечению преемственности поколений на Смоленской площади, укреплению традиций наставничества", - обратился он к ветеранам, собравшимся в Доме приемов МИД.

Лавров особо отметил работу "по публикации воспоминаний ветеранов-дипломатов, которые открывают для широкого круга читателей малоизвестные страницы международных отношений, способствуют продвижению исторической правды в борьбе с фальсификацией истории".

Министр также добавил, что с самого начала деятельность ветеранской организации не ограничивалась социально-экономическими и бытовыми вопросами. "Являясь неотъемлемой частью сплоченного мидовского коллектива, члены совета трудились и продолжают плодотворно работать по ряду ответственных направлений, в том числе по линии ассоциации российских дипломатов, Центра истории российской дипломатической службы, Центра патриотического воспитания Министерства иностранных дел, Дипломатической академии и МГИМО", - подчеркнул глава МИД РФ.

После выступления министр вместе с ветеранами осмотрел выставку, посвященную 20-летию организации.