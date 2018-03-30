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Каникулы в школах Инты в Коми продлили до 4 апреля

Общество
30 марта, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Решение приняли после заседания муниципальной санитарно-противоэпидемиологической комиссии

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мэр города Инта в Коми Лариса Титовец подписала постановление о продлении школьных каникул до 4 апреля. Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение приняли с целью профилактики заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди школьников.

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"Постановляю приостановить учебные занятия с первого по 11 класс во всех муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования городского округа "Инта", с 31 марта 2018 года по 04 апреля 2018 года", - говорится в документе.

Постановление приняли по итогам заседания муниципальной санитарно-противоэпидемиологической комиссии [СПЭК], на которой озвучили, что на текущей неделе каникул наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости ОРВИ среди детей.

Комиссия рекомендовала продлить каникулы для закрепления тенденции и исключения дальнейшего распространения заболеваемости.

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