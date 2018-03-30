Минобрнауки предложило проводить экспертизу учебников за счет государства

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Минобрнауки предлагает изменить механизм экспертизы учебников, проводя ее не за средства самих издательств, а за счет государства. Об этом заявил в пятницу статс-секретарь - замглавы Минобрнауки Павел Зенькович на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных вопросам разработки учебников.

"В настоящее время сложилась практика оплаты экспертизы учебников заказчиком - это издательства, иногда это могут быть авторы, - что, по нашему мнению, ставит под сомнение объективность выводов и качество проведенных экспертных процедур. Возможно, необходимо вернуться к вопросу оплаты экспертизы за счет государственных средств для того, чтобы экспертиза была более объективной", - сказал Зенькович.

Он добавил, что также планируется возложить ответственность за содержание учебников на правообладателя, а за качество экспертизы - уполномоченную организацию. "Также, возможно, [нужно ввести] ответственность конкретного эксперта", - заключил замминистра.

Президент РФ Владимир Путин по итогам "Прямой линии", которая прошла 15 июня прошлого года, дал поручение Минобрнауки до 1 сентября 2017 года представить предложения по повышению качества экспертизы учебников, входящих в федеральный перечень. Кроме того, от министерства требуется обновлять содержание учебников на регулярной основе, чтобы они содержали актуальные данные. В декабре 2017 года глава Минобрнауки Ольга Васильева пообещала, что новая система экспертизы будет готова в феврале-марте 2018 года.