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Володин и Рошаль обсудили вопросы законодательного обеспечения работы медиков

Общество
30 марта, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

За последний год число нападений на медиков увеличилось вдвое, сказал президент Национальной медицинской палаты

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главам думских комитетов по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову и по охране здоровья Дмитрию Морозову доработать законопроекты, усиливающие административную и уголовную ответственность за воспрепятствование работе врачей, с тем чтобы принять их в окончательном чтении в весеннюю сессию. Об этом сообщили в пятницу журналистам в думской пресс-службе.

Речь о законопроектах, усиливающих ответственность за отказ пропустить скорую помощь на дороге и за нападение пациентов на медиков, шла на встрече Володина с президентом Национальной медицинской палаты России, членом Совета по законотворчеству при председателе нижней палаты парламента Леонидом Рошалем.

По словам Рошаля, воспрепятствование работе врачей остается достаточно острой проблемой сегодня. "За последний год количество нападений на медиков увеличилось в два раза, и усиление ответственности защитит не только медиков, но и пациентов, - уверен он. - А в ситуациях с непропуском скорых на дорогах и во дворах, когда спасение жизни иногда зависит от нескольких минут, наказание должно быть реально строгим и неотвратимым".

Как отметили в пресс-службе, депутаты обсудят законопроекты с учетом предложений Национальной медицинской палаты с представителями профильных министерств и ведомств, а также экспертным сообществом.

Ответственность за непропуск скорой помощи

Госдума в июне прошлого года приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении уголовной и административной ответственности за воспрепятствование деятельности врачей. Его авторами выступили вице-спикер палаты Ирина Яровая и глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Проектами законов вносятся поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят в российское уголовное и административное законодательство новую статью "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи".

Согласно поправкам в УК РФ, "преступление, совершенное путем удержания, угроз, создания препятствий по доступу к больному и повлекшее по неосторожности причинение вреда средней тяжести его здоровью, наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев". Если же в результате противоправных действий наступила смерть пациента или был причинен тяжкий вред его здоровью, то санкции определяются в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо в виде лишения свободы на тот же срок.

Изменения в КоАП предусматривают штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток за воспрепятствование деятельности врачей. Кроме того, этими же поправками вводятся меры ответственности для водителей за отказ пропустить машину скорой помощи в виде лишения прав на управление транспортным средством на срок до двух лет и штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна Морозов, Дмитрий Анатольевич Володин, Вячеслав Викторович Крашенинников, Павел Владимирович
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