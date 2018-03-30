В школах Татарстана планируют запретить ученикам использовать мобильные телефоны

КАЗАНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Министерство образования и науки Республики Татарстан будет рекомендовать школам запретить ученикам пользоваться телефонами в стенах учебных заведений, сообщила пресс-служба министерства.

"Как заявил министр образования и науки республики, он против использования телефонов в стенах школ. Ведомство будет рекомендовать школам запрещать учащимся пользоваться устройствами", - отмечается в сообщении министерства.

Глава минобрнауки РТ Рафис Бурганов уточнил, что школа будет сама принимать решение о введении новых правил. "Школа принимает решение сама. Есть школы, где во время учебного процесса использовать телефоны нельзя, и дети, и родители идут туда, понимая, что там порядок", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Как сообщалось, о необходимости школьникам сдавать мобильные телефоны перед уроками летом прошлого года говорила министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Она отметила, что каждая школа может сама выработать рекомендации относительно мобильных телефонов, но придерживается мнения, что на них стоит ввести запрет.