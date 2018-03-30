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Эксперты: закрытие консульства в Петербурге снизит в СЗФО интерес к образованию в США

Общество
30 марта, 18:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, марта. /ТАСС

Специалисты выразили уверенность в продолжении совместных образовательных и гуманитарных проектов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Закрытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге снизит в регионах Северо-Запада интерес к образовательным программам для россиян в Америке. Кроме того, как рассказали ТАСС опрошенные эксперты, это затруднит получение виз для студентов и преподавателей, которые участвуют в совместных образовательных программах.

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Власти Петербурга считают, что закрытие генконсульства США негативно повлияет на бизнес

Жителей США, которые находятся сейчас в Петербурге и регионах Северо-Запада, тоже могут ждать сложности: консульские услуги теперь доступны Москве.

Генконсульство в Санкт-Петербурге отвечает за предоставление услуг американским и российским гражданам на территории всего Северо-Запада России. 29 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия высылает 60 сотрудников американских дипломатических представительств, а также отзывает согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

Выбор не в пользу США

Как рассказала ТАСС директор петербургского образовательного центра "Вера" Ирина Михайловская (занимается организацией детских выездных языковых программ за рубежом, в том числе в США), информация о закрытии генконсульства в Петербурге уже привела к снижению интереса к образовательным программам в США.

"Те, кто еще не принял окончательного решения (о поездке в США), те сразу начинают колебаться и рассматривать какие-то другие направления. Те, кто уже решение принял, они уже его выполняют. Если человек еще не определился, то он начинает определяться не в пользу Соединенных Штатов", - рассказала Михайловская.

По ее словам, оформление визовых документов в Москве вместо Петербурга приведет к увеличению сроков рассмотрения виз и расходов обучающихся на дорогу.

Образовательные проекты будут продолжаться

Представители вузов Северо-Запада также считают, что закрытие консульства может привести к затруднению при получении виз, но проекты в сфере образования будут продолжаться. Так, проректор по стратегическому развитию и внешним связям САФУ (Северного Арктического федерального университета, Архангельск) Наталья Кукаренко сказала, что преподаватели вуза ездят в США, есть совместный исследовательский проект с университетом Аляски.

"Гипотетически могут возникнуть проблемы [с выдачей виз в связи с закрытием консульства], но мы надеемся, что это все большая политика. А человеческие контакты, контакты в сферах образования, культуры не так пострадают", - рассказала ТАСС Наталья Кукаренко.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Псковского государственного университета, закрытие диппредставительства в Петербурге "отразится на совместных проектах, связанных с мобильностью студентов и преподавателей ПсковГУ". В тоже время сейчас в Пскове находится группа из семи студентов и преподавателя колледжа образования университета Северной Каролины. В течение месяца они будут проходить педагогическую практику в Псковском госуниверситете и школах города.

Проректор по международной деятельности Петрозаводского госуниверситета Марина Гвоздева сказала, что в вузе наблюдают за ситуацией, но пока не ощущают никаких трудностей. "У нас два студента уехали недавно, спокойно получили визы. У нас, скорее всего, не состоится приезд в Карелию студентов из США летом, но это связано с рекомендациями Госдепа, а не с закрытием консульства в Санкт-Петербурге", - отметила она.

В пресс-службе Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта ТАСС рассказали, что закрытие генконсульства никак не отразится на сотрудничестве с американской стороной. При этом в рамках совместных проектов за получением визы придется ехать в Москву, а не в Санкт-Петербург.

Доступ к консульским услугам будет затруднен

У американских граждан, которые сейчас находятся в регионах Северо-Запада и в Санкт-Петербурге, могут возникнуть затруднения с доступом к консульской помощи. Как рассказал ТАСС американский гражданин Сэм, который работает преподавателем английского языка в Петербурге, он "немного переживает" из-за ситуации, происходящей с закрытием консульства.

"Мой работодатель сказал мне не терять мой паспорт, иначе я погрязну в бюрократических сложностях. Я только два раза посещал здесь консульство лично: один раз - чтобы получить информацию о выборах , затем, чтобы оставить свой избирательный бюллетень в 2016 году. Вообще я немного переживаю по поводу того, не прекратят ли дипломатические дрязги досрочно мое пребывание в России", - рассказал собеседник агентства.

По данным властей, сейчас только в Петербурге проживают около 1 тыс. граждан США.

Образование вне политики

Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева уверена в продолжении проектов в гуманитарных сферах.

"Отношения осложняются, это бывает, но у нас образование вне политики. Вы сегодня видите, сколько у нас гостей из-за рубежа. И сегодняшний пример - это 29 стран мира, люди, которые работают в образовании, они все общаются, у всех одни проблемы и одна задача - чтобы дети и жители были счастливы", - сказала ТАСС Воробьева в кулуарах Петербургского международного образовательного форума. На мероприятие приехали делегаты из Эстонии, Швеции, Японии, Чехии, Германии, Китая и других стран.

О генконсульстве США в Петербурге

Генконсульство США в Ленинграде открылось в 1972 году. Для него выделили здание по адресу ул. Фурштатская, 15, расположенное в квартале от здания, где до Октябрьской революции 1917 года размещалось посольство Соединенных Штатов.

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Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье

Сейчас в составе генконсульства пять отделов - консульский и визовый, отдел по вопросам прессы и культуры, политико-экономический отдел, коммерческая служба - и представительство министерства сельского хозяйства США.

Генконсульство отвечает за предоставление услуг американским и российским гражданам на территории Северо-Запада России. Консульский округ включает десять субъектов РФ, охватывая также Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области, Республику Карелию и Ненецкий автономный округ.

Демонстрируя солидарность с позицией Лондона по поводу инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, Вашингтон объявил 26 марта о решении выслать из страны в течение недели 60 российских дипломатов и закрыть со 2 апреля генконсульство РФ в Сиэтле. Помимо США, сотрудников российских дипмиссий (всего 63 человека) решили выслать 24 европейские страны, а также Канада и Австралия. НАТО сократила на треть состав российской миссии при организации.

Россия позже объявила персона нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвали согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.

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