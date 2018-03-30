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Первый канал до конца недели не будет показывать юмористические передачи

Общество
30 марта, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Из эфирной сетки убрали программу "Вечерний Ургант", концерт Максима Галкина и КВН

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Первый канал не будет до конца недели показывать юмористические программы. Изменения программе передач появились в пятницу на сайте телеканала.

В пресс-службе на запрос ТАСС подтвердили, что в пятницу в эфир не выйдет передача "Вечерний Ургант", а в воскресенье отменены КВН и концерт Максима Галкина.

Решение канала изменить сетку вещания связано с трагедией в Кемерове.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта, в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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