Первый канал до конца недели не будет показывать юмористические передачи

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Первый канал не будет до конца недели показывать юмористические программы. Изменения программе передач появились в пятницу на сайте телеканала.

В пресс-службе на запрос ТАСС подтвердили, что в пятницу в эфир не выйдет передача "Вечерний Ургант", а в воскресенье отменены КВН и концерт Максима Галкина.

Решение канала изменить сетку вещания связано с трагедией в Кемерове.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта, в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.