"Мосгортранс" запустит в пасхальные дни бесплатные автобусы до столичных кладбищ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Мосгортранс" организует 37 бесплатных маршрутов к 17 основным городским и пригородным мемориальным комплексам в пасхальных дни, сообщила в пятницу пресс-служба перевозчика.

По данным пресс-службы, в дни массового посещения кладбищ - Вербное воскресенье, которое в этом году приходится на 1 апреля, а также на Пасху (8 апреля) и Красную горку (15 апреля) интервал движения дополнительных автобусов составит от одной до пяти минут. "В дни пасхальных праздников 1, 8 и 15 апреля "Мосгортранс" организует 37 бесплатных маршрутов. Транспорт будет следовать к 17 основным городским и пригородным мемориальным комплексам", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя гендиректора "Мосгортранса" Бориса Ткачука, "в течение пасхальных праздников горожан будут перевозить свыше 1 тыс. бесплатных автобусов". "Для удобства москвичей мы также выпустим дополнительный транспорт на ряде регулярных направлений", - цитирует Ткачука пресс-служба.

Со всем списком бесплатных маршрутов можно ознакомиться на сайте "Мосгортранса".