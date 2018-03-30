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Двоюродная сестра Юлии Скрипаль намерена приехать в Великобританию

Общество
30 марта, 17:50 дата обновления: 30 марта, 18:02 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, марта. /ТАСС

Посольство РФ в Лондоне выразило надежду, что британские власти оперативно выдадут визу Виктории Скрипаль

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© EPA-EFE/NEIL HALL

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Двоюродная сестра пострадавшей в городе Солсбери россиянки Юлии Скрипаль выразила желание приехать в Великобританию. Об этом сообщило в пятницу посольство РФ в Лондоне.

"Сегодня посольство вновь связывалось с Викторией Скрипаль, племянницей Сергея Скрипаля. После информации о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось и она может говорить, Виктория изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру. Исходим из того, что британские власти, руководствуясь гуманитарными соображениями, оперативно выдадут ей визу", - говорится в распространенном диппредставительством сообщении.

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14 марта источник сообщил ТАСС в МИД РФ сообщил, что посольство РФ в Лондоне запросило консульский доступ к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая является гражданкой России. Британские власти до сих пор его не предоставили.

Как ранее в пятницу сообщил телеканал Sky News, пострадавшая в Солсбери россиянка уже может принимать пищу и пить. Вещательная корпорация Би-би-си в четверг сообщила, что Юлия находится в сознании и может говорить. В районной больнице Солсбери подтвердили, что ее состояние "быстро улучшается", более не оценивается как критическое и сейчас является стабильным. Состояние ее отца, Сергея Скрипаля, остается "критическим, но стабильным".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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