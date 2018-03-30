Власти Москвы модернизируют систему пожарной безопасности в школах

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение модернизировать систему противопожарной безопасности в школах. Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования, в случае отключения электричества электромагнитные замки эвакуационных выходов в помещениях будут разблокироваться автоматически, чего ранее не было.

"Рядом с дверями эвакуационных выходов на стене располагается кнопка электромагнитного замка, ее дополняет корпус пожарной сигнализации с надписью "При пожаре открой крышку, нажми кнопку", корпус пломбируется. В случае наступления чрезвычайной ситуации крышка открывается, кнопка нажимается, дверь открывается. Мы предусмотрели также возможность обесточивания помещения на случай выхода из строя подстанций и отключения электричества. В случае отключения электричества замок разблокируется автоматически", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что решение о модернизации системы противопожарной безопасности было принято по итогам селекторного совещания с директорами школ.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. После пожара Генеральная прокуратура РФ дала поручение проверить торгово-развлекательные центры и другие организации, учреждения с массовым пребыванием людей, проверки проходят с участием специалистов МЧС.