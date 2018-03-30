Акция "Гагаринский урок "Космос - это мы" пройдет в России и 81 стране мира 12 апреля

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Масштабная акция "Гагаринский урок "Космос - это мы" пройдет практически во всех регионах России и 81 стране мира 12 апреля - в Международный день космонавтики. Об этом в пятницу сообщили организаторы акции на пресс-конференции в Союзе журналистов России (СЖР).

"Наша важная задача - работать с детьми, со студентами, чтобы ребята знали, что такое космос, что такое наша история", - сказал инициатор акции Герой России летчик-космонавт Юрий Лончаков.

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В свою очередь, глава СЖР Владимир Соловьев отметил, что зачастую в западных СМИ "всеми силами стараются замолчать достижения российской и советской космонавтики". По его словам, "Гагаринский урок" призван воспитывать молодежь на примерах подвигов космонавтов.

Дважды Герой СССР, летчик-космонавт Борис Волынов напомнил, что и космонавты, и астронавты по-прежнему летают к МКС на российских кораблях. Он подчеркнул, что "об этом следует громко напоминать миру".

В этом году урок будет посвящен 55-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, 20-летию нахождения МКС на орбите Земли и 30-летию программы "Буран". Методические материалы к уроку появятся в открытом доступе в начале апреля и любой преподаватель сможет ими воспользоваться, чтобы провести урок. Акция также будет проходить в российских центрах науки и культуры зарубежом.

Впервые "Гагаринский урок" прошел в 2016 году, акцию поддерживает семья первого космонавта планеты Юрия Гагарина, Роскосмос, Министерство образования и науки РФ, Союз журналистов России и Россотрудничество.