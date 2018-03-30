Минтранс проверит свои объекты на пожарную безопасность

МУРМАНСК, 30 марта, /ТАСС/. Министерство транспорта проверит свои объекты на пожарную безопасность после пожара в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерове, сообщил журналистам глава ведомства Максим Соколов.

"Такое поручение уже дано", - сообщил он.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров поручил дополнительно проверить безопасность объектов железнодорожного транспорта, в том числе противопожарную. Кроме того, Генеральная прокуратура дала поручение проверить торгово-развлекательные центры и другие организации, учреждения с массовым пребыванием людей, проверки проходят с участием специалистов МЧС.

25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.