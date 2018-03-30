Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтранс проверит свои объекты на пожарную безопасность

Общество
30 марта, 18:56 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 30, марта /ТАСС

Ранее глава РЖД Олег Белозеров поручил дополнительно проверить безопасность объектов железнодорожного транспорта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 30 марта, /ТАСС/. Министерство транспорта проверит свои объекты на пожарную безопасность после пожара в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерове, сообщил журналистам глава ведомства Максим Соколов.

"Такое поручение уже дано", - сообщил он.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров поручил дополнительно проверить безопасность объектов железнодорожного транспорта, в том числе противопожарную. Кроме того, Генеральная прокуратура дала поручение проверить торгово-развлекательные центры и другие организации, учреждения с массовым пребыванием людей, проверки проходят с участием специалистов МЧС.

25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: спецслужбы США пытаются вступить в контакт с высылаемыми российскими дипломатами
2
Умерла народная артистка России Наталья Попович
3
ABC: американские военные расследуют обстоятельства взрыва в Манбидже
4
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
5
WADA получило новый инструмент давления на Россию
6
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
7
Что изменится в жизни россиян в апреле 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники