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Рязанский губернатор предложил сделать "грибы с глазами" гастробрендом региона

Общество
30 марта, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Глава области Николай Любимов предложил открыть кафе или ресторан, в котором будут подавать грибные блюда начиная с рязанских традиций и заканчивая мировыми

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил шеф-поварам разработать грибное меню для раскрутки в качестве бренда известной поговорки "В Рязани - грибы с глазами". Уже в мае в области планируют представить вниманию широкой публики блюда, которые войдут в гастрономическую карту региона, сообщил в пятницу губернатор.

"Пока сейчас недостаточно у нас предложений на этом рынке (гастротуризма). Можно открыть хорошее кафе или ресторан, в котором будут представлены грибные блюда начиная с рязанских традиций и заканчивая мировыми. У нас многие знают поговорку про грибы с глазами. Почему бы ей не воспользоваться?" - сказал губернатор.

По его словам, сейчас в Рязанской области создается региональная гастрокарта, и уже в мае планируется представить первые итоги этой работы.

По данным регионального министерства культуры и туризма, в 2016 году область посетили свыше 900 тыс. туристов. По предварительной информации, в 2017 году Рязанскую область посетили 980 тыс. экскурсантов без учета паломников и участников событийных мероприятий. К 2022 году региональные власти рассчитывают увеличить турпоток до 2 млн человек в год.

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