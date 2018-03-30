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Волгоградская компания стала регоператором в сфере обращения ТКО в Ростове-на-Дону

Общество
30 марта, 19:39 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 30, марта. /ТАСС

Руководитель группы компаний "Чистый город" сообщил, что в течение двух лет "планируется поэтапно довести долю утилизации и обезвреживания до 60%"

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ВОЛГОГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Волгоградская группа компаний "Чистый город" стала региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) еще на одной территории Ростовской области - в Ростове-на-Дону, сообщила в пятницу ТАСС руководитель ГК "Чистый город" Полина Вергун.

"Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области заключило сегодня с "Чистым городом" соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на десять лет. Поэтапно планируется вложить в "мусорную отрасль" Ростова-на-Дону более 2 млрд рублей", - сказала Вергун.

По ее словам, статус регионального оператора присвоили по итогам конкурсного отбора в зоне деятельности Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) Ростовской области, в состав которого входят областной центр Ростов-на- Дону и Мясниковский район. Региональный оператор будет обслуживать население численностью более 1 млн человек.

На территории Ростовской области эта вторая зона деятельности компании, в конце прошлого года ГК "Чистый город" стала региональным оператором и инвестором строительства мусороперерабатывающего комплекса в Волгодонском МЭОК.

"В Мясниковском МЭОК компания также планирует выступить и в качестве инвестора. Построить региональный экотехнопарк, в состав которого войдут мусоросортировочный комплекс, установки по утилизации и обезвреживанию отходов, полигон ТКО. В целях снижения выбросов свалочного газа в атмосферный воздух будут предусмотрены и специальные технологии по обезвреживанию отходов. В ближайшие два года планируется поэтапно довести долю утилизации и обезвреживания до 60% - такого показателя сейчас в России нигде нет", - сказала Вергун.

"Чистый город" стала одной из первых в России компаний, которая проводит реформы по обращению с отходами. Сейчас в статусе регионального оператора компания работает в пяти территориальных зонах трех субъектов ЮФО - Ростовской, Астраханской областях и Республике Калмыкия.

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