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СМИ: Арнольда Шварценеггера экстренно прооперировали из-за проблем с сердцем

Общество
30 марта, 19:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, марта. /ТАСС

Состояние актера оценивается как стабильное

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Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер

© AP Photo/Francois Mori

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер был экстренно прооперирован в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил в пятницу сетевой ресурс TMZ, специализирующийся на новостях о знаменитостях.

По сведениям его источников, врачи в четверг намеревались провести операцию по замене 70-летнему Шварценеггеру клапана катетера. Это повлекло за собой осложнения. По утверждению издания, врачи "быстро решили, что Арнольду требуется экстренная операция на открытом сердце". Она якобы продолжалась несколько часов.

Сетевой ресурс отмечает, что состояние Шварценеггера оценивается как стабильное. Ранее ему уже проводили операции на сердце.

Шварценеггер родился в австрийской деревушке Таль близ города Грац в 1947 году. В США он перебрался в возрасте 21 года и сумел сделать успешную карьеру сначала в бодибилдинге, а затем в кино. Мировую славу ему принесли роли в таких боевиках, как "Конан-варвар" (Conan the Barbarian, 1982), "Терминатор" (The Terminator, 1984), "Коммандос" (Commando, 1985), "Хищник" (Predator, 1987), "Вспомнить все" (Total Recall, 1990). Шварценеггер активно занялся политикой, был избран губернатором штата Калифорния и занимал эту должность с ноября 2003 по январь 2011 года.

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